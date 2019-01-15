"Быстро его прижали". Очевидец рассказал, как судья сбил студентку в Краснодаре

Мать пострадавшей заявила, что судья вышел с ней на связь только через несколько недель — когда инцидент получил огласку.

Сбивший студентку на переходе в Краснодаре судья обвинял участников инцидента в "разводе", однако, когда на место ДТП приехала мать пострадавшей, попытался скрыться. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал очевидец.

— Девушка, пока лежала, позвонила матери. Та сразу прибежала. Судья понимает, что это не развод, прыгает в машину и уезжает. Я сразу за ним поехал. Машин было много, люди видели. Впереди идущая машина перестраивается и тормозит. Быстро мы его прижали. Теперь он начал кричать, что он судья, что это нападение на судью. Мы его вытаскиваем. А он пытается уехать опять, — рассказал мужчина.

По его словам, на место происшествия приехали два патрульных автомобиля, но судья всё равно скрылся с места ДТП.

Мать пострадавшей рассказала, что её дочь получила травму колена и ей может грозить операция. При этом девушка занимается тхэквондо и выступает за сборную края.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, как военный судья сбил 18-летнюю студентку на пешеходном переходе, а затем пытался замять ДТП и запугать очевидцев.