В Шахтах объявлен день траура по погибшим при взрыве газа

В городе Шахты Ростовской области среда, 16 января, объявлена днём траура по погибшим при взрыве газа в жилом девятиэтажном доме, сообщается на сайте администрации города.

— В 12:00 по адресу Хабарова, 16, состоится траурная панихида, поэтому ждём завтра всех жителей города Шахты почтить минутой молчания память погибших, — сказал журналистам глава администрации города Шахты Андрей Ковалёв.

Также сообщается, что в этот день на территории города будут приспущены все государственные флаги России, рекомендовано отменить развлекательные передачи и все развлекательные мероприятия в городе.

Напомним, взрыв газа и обрушение перекрытий между двумя верхними этажами девятиэтажки в Шахтах произошли рано утром 14 января. В результате ЧП погибло четыре человека, семерых удалось спасти из-под завалов.