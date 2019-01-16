Мэй не собирается в отставку после провала голосования по Brexit

Британский премьер-министр Тереза Мэй не собирается уходить в отставку и будет продолжать работать над реализацией выхода страны из Евросоюза, об этом сообщает Reuters со ссылкой на её представителя.

По информации журналистов, представитель Мэй также сообщил, что она разочарована итогами парламентского голосования, на котором было отклонено её предложение по выходу Великобритании из Евросоюза при рекордном за последние 95 лет большинстве в 230 голосов — 432 голоса против 202 проголосовавших за.

При этом он добавил, что Мэй считает важным реализацию Brexit, в связи с чем британское правительство в ближайшее время обсудит ситуацию с властями ЕС и предложит новые варианты.

Впрочем, представитель премьер-министра также добавил, что отвергнутое предложение Мэй всё ещё может служить основой для будущего соглашения между Брюсселем и Лондоном, но не исключает варианта, при котором Великобритания покинет Евросоюз без каких-либо сделок.

Соединённое Королевство должно покинуть Европейский союз 29 марта 2019 года. В октябре Правительство Великобритании и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода, однако 15 января Палата общин Великобритании проголосовала против документа.