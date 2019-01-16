Даже собственное мнение. Эксперты рассказали, за что россиян штрафуют на работе

Российские работодатели в уходящем году чаще всего штрафовали своих сотрудников за крупные ошибки, которые влекли материальные потери компании, (60%) и за опоздания (53%), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса Rabota.ru.

Третьей в списке стала причина "за недостачу" (21%), совсем недалеко расположились "за невыполнение плана" (20%) и "за жалобы клиентов" (19%). Кроме того, штрафовали за несоблюдение техники безопасности (11%), нарушение дресс-кода (9%), уход с рабочего места в неположенное время (8%), вредные привычки (7%), а также за ненормативную лексику (5%).

Отмечается, что среди непопулярных причин указывались "приём еды на рабочем месте", "употребление алкоголя", даже "собственное мнение" и "проявления чувств".

Отмечается, что в исследовании принимало участие более 3,5 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет, а также 903 представителя работодателей.

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