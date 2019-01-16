Найдены тела всех пятерых погибших при взрыве газа в Шахтах

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в городе Шахты возросло до пяти — при разборе завалов на месте трагедии спасатели обнаружили тело девушки. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС РФ по Ростовской области.
— Спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов последнего — пятого — погибшего, — говорится в сообщении.
Напомним, взрыв газа и обрушение перекрытий между двумя верхними этажами девятиэтажки в Шахтах произошли рано утром 14 января. Семерых человек удалось спасти из-под завалов. 16 января объявлено в городе днём траура по погибшим.
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