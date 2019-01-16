"Слишком дорого обходится". Бутина перестала общаться с другими заключёнными

Содержащаяся в американской тюрьме россиянка Мария Бутина максимально ограничила общение с другими заключёнными. Отец девушки объяснил это тем, что любая активность слишком дорого ей обходится.

— Вспомните, за что её посадили в карцер в ноябре: она просто передала другой девушке номер телефона своего адвоката. Сейчас любой диалог осуществляется на уровне "да" или "нет". Кроме того, дочку содержат в блоке с женщинами, которые совершили насильственные преступления. Поэтому она старается меньше разговаривать и больше читать книги, — рассказал Валерий Бутин "Известиям".

По его словам, дочь уже две недели не может ему дозвониться. Администрация тюрьмы объясняет это техническими неполадками.

— Сейчас Маше удаётся звонить только на телефон мамы. Главное, что вообще есть контакт, — рассказал отец девушки.

Как ранее писал Лайф, 13 декабря обвиняемая в "работе на иностранное правительство" Мария Бутина признала вину в сговоре с целью нанести вред США. Отец Марии считает решение дочери пойти на сделку со следствием результатом длительного давления.