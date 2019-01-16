Никаких телевизоров. Эксперты рассказали, на что тратили деньги россияне

В опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих не только в городах, но и в сельской местности.

В ушедшем году жители России перестали тратить деньги на покупку бытовой техники и увеличили расходы на медицинские услуги, а также одежду и обувь, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

Так, по данным исследования, доля россиян, потратившихся на покупку одежды и обуви, в 2018 году увеличилась с 30% до 51%, а крупные расходы на медицинские услуги среди респондентов выросли с 15% до 31%. Помимо этого, 21% опрошенных поиздержались при покупке билетов на отдых.

Также выросла доля россиян, купивших в прошлом году новый смартфон — с 9% до 15%, в отличие от желающих купить новый автомобиль, которых оказалось всего 3% против 4% годом ранее. Но выросла доля тех, кто серьёзно вложился в ремонт авто, — с 6% до 10%.

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