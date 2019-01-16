Президент Сербии объяснил, почему получить награду от Путина — особая честь

По словам Александра Вучича, его отец даже заплакал, когда узнал об указе президента РФ о награждении коллеги.

Президент Сербии Александр Вучич считает, что получить награду из рук президента России Владимира Путина — это особая честь. Об этом он сказал в интервью ТАСС в преддверии визита в Белград российского лидера.

— Получить орден Александра Невского является огромной честью для меня и для Сербии, которую я возглавляю, — сказал Вучич.

Он объяснил, что особая честь получить награду от человека, который "поднял значение России в мире".

Вучич рассказал, что его отец заплакал, когда услышал, что Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского.

— Хотел бы я, чтобы кто-нибудь это снял, чтобы было видно, сколько это значит для всей нашей семьи, особенно с отцовской стороны, — сказал лидер Сербии.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении главы Сербии Александра Вучича орденом Александра Невского за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с РФ.