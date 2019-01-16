Дом в Шахтах признали пригодным для проживания после взрыва

Спецоборудование "Стрела-П" показало, что жить и находиться можно и в пятиэтажном доме, расположенном рядом со зданием, где произошло ЧП.

Предварительное обследование жилого дома в Шахтах Ростовской области, пострадавшего при взрыве газа, показало, что здание пригодно для проживания. Об этом сообщил журналистам глава администрации города Андрей Ковалёв, пишет ТАСС.

Как отмечается, спецоборудование "Стрела-П" показало, что проживать и находиться можно и в пятиэтажном жилом доме, расположенном рядом со зданием, где произошло ЧП.

— "Стрела-П" — это хорошее оборудование, но мы будем проводить более глубокий детальный анализ, — сказал Ковалёв.

Он подчеркнул, что на более детальное обследование может уйти несколько недель.

Напомним, взрыв газа и обрушение перекрытий между двумя верхними этажами девятиэтажки в Шахтах произошло рано утром 14 января. В результате ЧП погибло пять человек.