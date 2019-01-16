Лавров назвал критерии адекватности для украинских властей

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Лавров назвал критерии адекватности для украинских властей

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Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Глава министерства подчеркнул, что он не единственный, кто хотел бы видеть другую политику в стране.

Выполнение Киевом собственных обязательств и Конституции Украины стали бы критерием адекватности для украинских политиков. Такое мнение в ходе пресс-конференции, посвящённой итогам 2018 года, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Критерии адекватности, собственно говоря, уважение своих собственных обязательств, уважение своей собственной конституции, своих собственных законов, — сказал Лавров.

Лавров добавил, что он не единственный, кто хотел бы видеть другую политику в стране.

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