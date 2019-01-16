Метеоролог заверил, что взрыв в Ленобласти не создал экологической угрозы

Взрыв на химзаводе "Полипласт" в Кингисеппе Ленинградской области не создаст экологической угрозы, заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с агентством "Интерфакс".
— По имеющейся информации, никакой экологической угрозы для населённых пунктов происшествие не несёт, — сказал Варакин.
По его словам, в городе сейчас лежит снег, температура воздуха -3,6 градуса, ветер слабый, идёт с северо-запада со скоростью три метра в секунду, дует от города вокруг леса. Варакин отметил, что с таким ветром токсичные вещества, скорее всего, остались в радиусе одного-трёх километров от взрыва.
Специалист добавил, что более подробная информация о состоянии воздуха над промзоной в Кингисеппе станет доступна позже.
Напомним, на заводе в городе Кингисепп Ленинградской области произошёл мощный взрыв, в результате которого пострадали двое.
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