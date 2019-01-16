Путин потребовал, чтобы результатом нацпроектов стали не отчёты, а реальные дела

Правительство обязано обеспечить координацию и контроль за исполнением всех тех амбициозных задач, которые были поставлены указом президента.

Президент России Владимир Путин потребовал от кабмина тщательно проконтролировать исполнение ключевых нацпроектов. Речь об этом зашла на первом в 2019 году совещании с членами правительства страны.

Глава государства призвал представителей профильных ведомств перейти к реальной практической работе. Труд предстоит напряжённый, но результативный, однако судить о работе правительства по бумажным отчётам никто не будет, предупредил президент.

— Эти результаты должны будут выражаться не в цифрах и в отчетах, а в реальных делах и в восприятии людьми того, что сделано на самом деле, — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства добавил, что 2019 год — это один из серьёзных ключевых этапов реализации всей программы.

— Будем это делать систематически: поквартально, за полугодие и, разумеется, за весь начавшийся 2019 год, — подытожил российский лидер.

Ранее премьер Дмитрий Медведев анонсировал, что в 2019 году члены Правительства РФ будут контролировать исполнение нацпроектов не только из кабинетов, но и лично на местах.