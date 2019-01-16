На пути американских военных. Момент взрыва в сирийском Манбидже попал на видео

Опубликовано видео момента взрыва в сирийском городе Манбидже, где в результате теракта, по разным данным, погибло 12 человек, в том числе двое американских военных. Кадры публикует телеканал EHA News‏ на своей странице в "Твиттере".

Explosion in #YPG held #Manbij

Reuters says at least 9 people including 2 #American soldiers dead and 20 people wounded

#ISIS took responsibility for attack

first attack of ISIS in which the terror group was this fast to claim responsibilitypic.twitter.com/P1iVyi8NAq — EHA News (@eha_news) 16 января 2019 г.

Судя по опубликованному видео с камер наблюдения, взрыв произошёл на дороге, где шли военнослужащие США.

Как сообщает агентство Франс Пресс, ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ*.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.