На пути американских военных. Момент взрыва в сирийском Манбидже попал на видео

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На пути американских военных. Момент взрыва в сирийском Манбидже попал на видео

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Опубликовано видео момента взрыва в сирийском городе Манбидже, где в результате теракта, по разным данным, погибло 12 человек, в том числе двое американских военных. Кадры публикует телеканал EHA News‏ на своей странице в "Твиттере".

Судя по опубликованному видео с камер наблюдения, взрыв произошёл на дороге, где шли военнослужащие США.

Как сообщает агентство Франс Пресс, ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ*.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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