Украинскую журналистку Бойко выслали из России

Её посадили на поезд в Харьков. Она продолжает добиваться политического убежища в РФ.

Украинскую журналистку Елену Бойко, которая активно участвовала в российских политических ток-шоу, выслали из РФ. Об этом сообщила её адвокат Галина Перфильева.

— Елену Вищур (Бойко) выдворили 16 января в 14:00, штраф ею уплачен не был, сама она билеты не приобретала, это произошло принудительно — сотрудниками Федеральной службы судебных приставов, — приводит её слова РИА "Новости".

Напомним, ранее суд в Москве признал Бойко нарушительницей режима пребывания в России, наложил на неё штраф и постановил депортировать.

Адвокат сообщила, что по прибытии в Харьков женщина может попасть в руки местных властей, которые будут добиваться её ареста по уголовному делу. Бойко активно критиковала президента Украины Петра Порошенко. Она запрашивала политическое убежище в России.