Кричал и хамил. Пассажиры рейса из Бангкока связали пьяного мужчину скотчем

Из-за хулигана лайнер мог сесть в Китае или Монголии, в связанном виде он оставался до конца полёта.

Пассажиры рейса авиакомпании S7 из Бангкока в Новосибирск связали пьяного мужчину скотчем и ремнями, чтобы он перестал кричать. Об этом на своей странице в "Инстаграме" сообщил блогер-путешественник Павел Макаров.

— Полёт проходил штатно и ничего не предвещало беды, пока на третьем часу полёта один из пассажиров не начал вызывающие себя вести и хамить. Я обратил на него внимание ещё в начале полёта из-за большой полупустой бутылки вискаря и странного поведения, — отметил он.

По словам Макарова, мужчину пытались успокоить бортпроводники, но безуспешно. Из-за дебошира лайнер мог сесть в Китае или Монголии. В связанном виде он оставался до конца полёта.

Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по окончании рейса мужчина был задержан сотрудниками транспортной полиции.