Число жертв теракта в Манбидже приблизилось к 30

По последним данным, уже 27 человек стали жертвами взрыва, который прогремел сегодня в Манбидже на севере Сирии. Пятеро из них — военнослужащие США. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.
Explosion in #YPG held #Manbij— EHA News (@eha_news) January 16, 2019
Reuters says at least 9 people including 2 #American soldiers dead and 20 people wounded
#ISIS took responsibility for attack
first attack of ISIS in which the terror group was this fast to claim responsibilitypic.twitter.com/P1iVyi8NAq
По его словам, поводом для теракта, совершённого ИГИЛ*, стало решение Трампа по поводу вывода войск из Сирии.
Судя по опубликованному ранее видео, взрыв произошёл на дороге, по которой шли военнослужащие США.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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