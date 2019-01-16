Число жертв теракта в Манбидже приблизилось к 30

По последним данным, уже 27 человек стали жертвами взрыва, который прогремел сегодня в Манбидже на севере Сирии. Пятеро из них — военнослужащие США. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Explosion in #YPG held #Manbij

Reuters says at least 9 people including 2 #American soldiers dead and 20 people wounded

#ISIS took responsibility for attack

first attack of ISIS in which the terror group was this fast to claim responsibilitypic.twitter.com/P1iVyi8NAq — EHA News (@eha_news) January 16, 2019

По его словам, поводом для теракта, совершённого ИГИЛ*, стало решение Трампа по поводу вывода войск из Сирии.

Судя по опубликованному ранее видео, взрыв произошёл на дороге, по которой шли военнослужащие США.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.