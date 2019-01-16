Число жертв теракта в Манбидже приблизилось к 30

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Число жертв теракта в Манбидже приблизилось к 30

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Фото: twitter/mutludc

По последним данным, уже 27 человек стали жертвами взрыва, который прогремел сегодня в Манбидже на севере Сирии. Пятеро из них — военнослужащие США. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.

По его словам, поводом для теракта, совершённого ИГИЛ*, стало решение Трампа по поводу вывода войск из Сирии.

Судя по опубликованному ранее видео, взрыв произошёл на дороге, по которой шли военнослужащие США.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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