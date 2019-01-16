Требуют выкуп. Захватившие российских моряков пираты вышли на связь

Капитан корабля рассказал, что все пленённые живы, условия их содержания приемлемые.

Пираты, похитившие российских моряков с контейнеровоза MSC Mandу у берегов Бенина, вышли на связь с судовладельцем и озвучили условия освобождения пленных. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на главу Российского профессионального союза моряков Юрия Сухорукова.

По его словам, злоумышленники дали капитану корабля Андрею Иванову поговорить с судовладельцем. Уроженец Новосибирска заверил, что все захваченные в плен россияне живы, условия их содержания приемлемые. Сейчас обговаривается сумма выкупа, а также страна, где будет проходить обмен моряков на деньги.

Напомним, 2 января в Гвинейском заливе у берегов Бенина пираты напали на судно-контейнеровоз MSC Mandy под флагом Панамы и захватили шесть из 24 членов экипажа. Все они оказались гражданами РФ. В Посольстве РФ в Бенине сообщили, что за похищенных моряков может быть заплачен выкуп, однако пираты две недели не выходили на связь.