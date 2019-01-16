США дали России полгода на доказательство соблюдения ДРСМД

Постпред Штатов заявила, что это последняя возможность для Москвы представить Вашингтону данные, которые он хочет видеть.

После того как США приостановят свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, у России будет ещё полгода на то, чтобы убедить Запад в соблюдении норм этого документа. Об этом заявила постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

— У РФ будет ещё шесть месяцев перед окончательным выходом США из договора, — сказала она, выступая в Брюсселе.

Постпред подчеркнул, что это будет для России последней возможностью "подтвердить выполнение соглашения". Срок будет отсчитываться со 2 февраля.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия никогда не нарушала договор. В частности, президент РФ Владимир Путин отметил, что США никаких доказательств нарушения договора российской стороной не предоставили и начали искать обоснования для своих заявлений.