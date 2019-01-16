В РАН объяснили важность хранилища радиоактивных отходов в Приморье

В этом центре будут храниться только те отходы, которые ранее накопились в регионе в результате эксплуатации советского военно-морского флота.

Строящийся в Приморском крае Центр кондиционирования и длительного хранения радиоактивных отходов является необходимым объектом. Об этом заявил вице-президент Российской академии наук, председатель президиума Дальневосточного отделения РАН академик Валентин Сергиенко.

Работа этого объекта надёжно обеспечит радиационную безопасность на Дальнем Востоке России. По словам учёных РАН, в нём будут храниться только те отходы, которые ранее накопились в регионе в результате эксплуатации советского военно-морского флота.

— Это очень правильный шаг, направленный на наведение порядка по части радиационной безопасности на Дальнем Востоке, — приводит слова Сергиенко РИА "Новости".

В свою очередь директор академического департамента ядерных технологий Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета, доктор химических наук, член-корреспондент РАН Иван Тананаев заявил, что создание такого хранилища улучшит качество работы по обращению с радиоактивными отходами.

— Остатки радиоактивных отходов будут сконцентрированы в одном месте под контролем специалистов, поэтому организация такого хранилища может вызывать только одобрение экспертного и научного сообщества, — заявил он.