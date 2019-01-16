Во Владимирской области зафиксирована вспышка кори

По предварительным данным, заболевание завезли из Азербайджана, большинство заболевших — цыгане.

Во Владимирской области выявлено 25 заболевших корью. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

— Фиксируется лабораторно-подтверждённых 25 случаев, среди них — пять детей и 20 взрослых, — приводит "Интерфакс" комментарий ведомства.

По данным ведомства, очагом стала школа в селе Сновицы. По предварительной версии, заболевание было занесено из Азербайджана. Оттуда приехал один ребёнок.

— Все 20 взрослых, у которых зафиксирована вспышка кори, — лица цыганской национальности, — рассказали в управлении, уточнив, что их дети посещают ту же школу.

Ранее сообщалось, что эпидемия кори набирает обороты на Украине.