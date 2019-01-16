Представители Лазарева сохранили интригу по вопросу "Евровидения"

Официальный представитель Сергея Лазарева не стал подтверждать или опровергать сообщения о том, что певец будет представлять Россию на конкурсе "Евровидение — 2019", сообщает РИА "Новости".

— Официального заявления в СМИ не было, — приводит агентство ответ пресс-службы певца.

Также представители ВГТРК, которая будет транслировать конкурс на территории России в этом году, отказались подтверждать сообщения об участии Лазарева в конкурсе.

— Слухи мы не комментируем, имя будет названо в конце января, — сообщил представитель компании.

Ранее Лайф сообщал, что в СМИ появилась информация о том, что представлять Россию на международном конкурсе "Евровидение — 2019", который пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве, будет певец Сергей Лазарев, уже выступавший в 2016 году.