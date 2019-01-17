"Так соскучилась". Волочкова вернулась в Россию после "переезда" на Мальдивы

Бывшая балерина Анастасия Волочкова вернулась в Россию после сообщений о переезде на ПМЖ на Мальдивы. Видео, где она запечатлена возле своего дома, артистка выложила в "Инстаграм".
— Возвращаться домой всегда здорово! А возвращаться в такую сказку — просто невероятное счастье, — написала Волочкова, добавив, что соскучилась.
Ранее балерина сообщала, что остаётся жить на Мальдивах, а в Россию будет приезжать только по "творческой необходимости". Однако не все подписчики артистки поверили её громкому заявлению.
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