Ми-ми-ми, да и только. СМИ узнали, что президент Сербии подарит Путину

Также сообщается, что "Борт № 1" российского лидера будет сопровождать почётный караул из МиГов.

Президент Сербии Александр Вучич приготовил российскому коллеге Владимиру Путину подарок — трёхмесячного щенка шарпланинской овчарки с родословной до седьмого колена. Как пишет Blic, пушистый презент ведёт своё происхождение из Косово.

Отмечается, что республика усиленно готовится к официальному визиту Владимира Путина, который состоится 17 января. Ранее в центре Белграда появился огромный щит с надписью "Великий брат", на котором изображён российский лидер.

Кроме того, сербские СМИ сообщают, что "Борт № 1" президента России в воздушном пространстве страны будет сопровождать почётный караул из истребителей МиГ-29. Также в день визита Путина в Белграде максимально усилят меры безопасности.