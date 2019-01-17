Летят в Москву. Лесли и Рыбку депортировали из Таиланда

По прибытию в аэропорт вылета фигуранты громкого дела сразу прошли паспортный контроль, регистрация на рейс была произведена заранее.

Власти Таиланда депортировали из страны Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич), Алекса Лесли (Александра Кириллова) и ещё пятерых россиян и белорусов — фигурантов дела о нелегальном секс-тренинге в городе Паттайя. Об этом сообщает РИА "Новости".

В сопровождении сотрудников иммиграционной полиции Таиланда они прибыли в аэропорт. Пограничники сразу провели паспортный контроль, минуя стойки регистрации авиакомпании. Регистрация на рейс была произведена заранее.

Местные и иностранные журналисты успели сделать на ходу несколько фотографий фигурантов дела. От общения с прессой депортируемые отказались.

В зоне вылета россиян и белорусов проводили до самолёта, который вылетел по расписанию.

15 января суд в Таиланде приговорил Кириллова и Вашукевич к условному сроку за "предоставление услуг сексуального характера" в составе преступной группы.

Лесли, Рыбка, а также ещё восемь человек были задержаны в феврале прошлого года во время секс-тренинга, который власти Таиланда сочли незаконным. В материалах суда отмечалось, что сообщество под руководством Лесли и Рыбки тайно организовывало секс-тренинги и побуждало людей, которые в них участвовали, совершать непристойные действия с другими людьми. Позднее они объяснили, почему не согласны с обвинениями.

По возвращению на родину Вашукевич заявила, что хочет поспать на кровати и начать карьеру на телевидении.