Мэра Саратова расстроили реклама и грубый водитель в городской маршрутке

Градоначальник уже не впервые добирается до работы на общественном транспорте. Ранее из-за проблем с уборкой снега на дорогах главе города пришлось ехать на автобусе, в результате чего он опоздал на запланированный в мэрии брифинг.

Мэр Саратова Михаил Исаев проехался в маршрутке и остался недоволен грубостью водителя и отвратительным санитарным состоянием салона. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В администрации отметили, что глава города ехал из посёлка Агафоновка в центр города на маршрутке № 58 в четверг в 7:10 по местному времени. Поездка заняла 40 минут.

— Значительных заторов не наблюдалось … Санитарное и техническое состояние салона микроавтобуса, в котором я ехал, отвратительное, несмотря на то что это импортный и относительно новый автомобиль: грязно, темно, из окон ничего не видно, так как они "пестрят" какими-то рекламными наклейками. Водитель грубил пассажирам, — отметил градоначальник.

По словам Исаева, в этой связи к данному перевозчику накопилось много вопросов, ещё больше — к транспортному управлению. Мэр города также потребовал разобраться во всех ситуациях.

Напомним, что глава города из-за проблем с уборкой снега на дорогах ехал на работу на общественном транспорте и опоздал на брифинг, запланированный в мэрии. В следующие рабочие дни — 10, 11, 14 января — по данным мэрии, Михаил Исаев также ездил на общественном транспорте, инспектируя его работу. Во вторник, 15 января, градоначальник находился в командировке в Москве, по возвращении он обещал возобновить поездки.