Госдума приняла заявление об отказе участвовать в сессии ПАСЕ

Депутаты Госдумы сегодня на заседании приняли проект заявления, в котором предлагается не направлять делегацию России на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и не платить взнос в СЕ. Решение принято единогласно.
Там отмечается, что из-за затяжной антироссийской кампании взаимодействие России с Советом Европы по парламентской линии было фактически приостановлено, а сама ПАСЕ оказалась в глубоком системном кризисе.
— В сложившейся ситуации Государственная дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты Российской Федерацией взносов в бюджет Совета Европы, — говорится в тексте заявления.
Российские парламентарии также заявили "о нецелесообразности направления заявки на подтверждение полномочий членов российской делегации в ПАСЕ в 2019 году".
Сообщается, что, принимая такое решение, депутаты действуют в интересах россиян и государства.
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