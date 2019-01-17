Госдума приняла заявление об отказе участвовать в сессии ПАСЕ

Читайте также

Госдума приняла заявление об отказе участвовать в сессии ПАСЕ

119

Фото:© РИА Новости/Алексей Витвицкий

В заявлении говорится, что из-за затяжной антироссийской кампании взаимодействие России с СЕ по парламентской линии было фактически приостановлено.

Депутаты Госдумы сегодня на заседании приняли проект заявления, в котором предлагается не направлять делегацию России на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и не платить взнос в СЕ. Решение принято единогласно.

Там отмечается, что из-за затяжной антироссийской кампании взаимодействие России с Советом Европы по парламентской линии было фактически приостановлено, а сама ПАСЕ оказалась в глубоком системном кризисе.

— В сложившейся ситуации Государственная дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты Российской Федерацией взносов в бюджет Совета Европы, — говорится в тексте заявления.

Российские парламентарии также заявили "о нецелесообразности направления заявки на подтверждение полномочий членов российской делегации в ПАСЕ в 2019 году".

Сообщается, что, принимая такое решение, депутаты действуют в интересах россиян и государства.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×