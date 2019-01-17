Чинили крышу. Причиной взрывов в Лионе могли стать ремонтные работы

Причиной взрывов, прогремевших сегодня в здании Университета Лион 1, могли стать ремонтные работы. Они велись на крыше. Об этом сообщила администрация учебного заведения.

Now: Huge explosion and fire at one of the University of #Lyon's campuses. People are being urged to avoid the area. pic.twitter.com/L5kNBrohjZ — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) January 17, 2019

— Причиной пожара, возникшего на крыше здания, стали ремонтные работы. Люди эвакуированы. Территория оцеплена. Проблем с химической безопасностью нет, — отметили в администрации.

Сообщается, что по меньшей мере трое получили травмы. На месте ЧП работают пожарные и бригады медиков.