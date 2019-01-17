Умер фронтовой кинооператор Борис Соколов

Кадры, отснятые Соколовым, вошли в такие документальные фильмы, как "Знамя Победы над Берлином водружено", "Берлин", "Разгром Японии", и другие.

Фронтовой кинооператор Второй мировой войны Борис Соколов умер на 99-м году жизни. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на зампредседателя Союза кинематографистов РФ Клима Лаврентьева.

По его словам, прощание с Соколовым состоится в понедельник, 21 января, в Доме кино.

Кинооператора похоронят на Ваганьковском кладбище.

Борис Соколов родился 13 февраля 1920 года. В 1941-м он окончил операторский факультет ВГИК, после этого направился на практику в Центральную студию кинохроники.

В сентябре 1941 года его эвакуировали в Казахстан, где на Алма-Атинской студии хроникально-документальных фильмов он в течение трёх лет снимал тыловую хронику, в 44-м был направлен на 1-й Белорусский фронт, а в 1945-м служил в киногруппе Забайкальского фронта.

Кадры Соколова вошли в такие документальные фильмы, как "Знамя Победы над Берлином водружено", "Берлин", "Разгром Японии", и другие.