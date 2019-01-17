Глава СВР обвинил Британию в уничтожении улик по делу Скрипалей

Сергей Нарышкин также выразил возмущение тем, что британские власти скрывают российского экс-полковника и его дочь.

— Лондон уничтожает улики по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии! — заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

— Это грязная провокация со стороны властей Великобритании! Грязная — потому, что видно, что власти постоянно заметают следы совершённого преступления, уничтожают улики. Причём начали с первых дней, — приводит слова Нарышкина РИА "Новости".

Глава СВР также выразил возмущение по поводу того, что британские власти продолжают скрывать пострадавших в инциденте в Солсбери Скрипалей.

Свой комментарий Нарышкин дал после вопроса журналистов по поводу того, что послы стран ЕС договорились о санкциях против четырёх "сотрудников ГРУ", среди которых фигурируют имена Александра Петрова и Руслана Боширова.