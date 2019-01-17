Порошенко заявит о выдвижении на второй президентский срок в День сурка

Избирательная кампания президента Украины будет построена на теме создания "новой церкви", получении томоса, монетизации субсидий и планах повысить их на 10–20 процентов.

Украинский лидер Пётр Порошенко намерен заявить о выдвижении на второй президентский срок 2 февраля, когда в США и Канаде отмечается День сурка. Об этом сообщает интернет-издание LB.ua, ссылаясь на источник в руководстве фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной раде.

Собеседник издания отмечает, что заявление президента Украины должно прозвучать на большом форуме по выдвижению.

По его словам, избирательная кампания Порошенко будет построена на теме создания "новой церкви" Украины, получении томоса, монетизации субсидий и планах повысить пенсии на 10–20 процентов, хотя денег в бюджете на это нет.

Согласно украинскому законодательству, кандидаты в лидеры Незалежной могут подать документы для регистрации в ЦИК до 3 февраля включительно.

Сейчас лидером президентского рейтинга является лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко, которая уже ранее заявила, что у Порошенко нет шансов на победу.