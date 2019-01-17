Лучше пиво, чем боярышник. Аптекари не оценили планы почты продавать лекарства

Ранее в Мурманской области стартовала реализация слабоалкогольной продукции в почтовых отделениях. Рядом с ней на полках могут также появиться аптечные препараты.

Руководитель Аптечной гильдии Елена Неволина заявила в беседе с Лайфом, что в отделениях Почты России лучше продавать пиво: вреда меньше будет. По её мнению, в продаже лекарств есть много нюансов, которые будет сложно выполнить.

— Главное, боярышник там не продавать, особенно если он зарегистрирован как лекарственный препарат... По большому счёту, некоторые препараты такого плана, как нитроглицерин, какие-то простейшие обезболивающие, наверное, можно было бы рассмотреть, — считает эксперт.

По её словам, сложность заключается в том, чтобы была возможность обеспечить надлежащее хранение и гарантировать качество лекарств. Также, даже при продаже безрецептурных препаратов, нужно уметь выявить тревожные симптомы, при которых необходимо срочное обращение к врачу.

— Если почта хочет в каждом своём отделении лекарства продавать, то лучше пусть занимается пивом, во всяком случае, вреда они меньше нанесут этим, — считает собеседник Лайфа.

Ранее стало известно, что десятки отделений Почты России в Мурманской области начали продавать пиво для повышения их рентабельности и привлечения дополнительных средств на улучшение работы почтовой связи. Эксперт считает, что подобный симбиоз понравится жителям сельской местности. В компании рассказали, что продажа слабоалкогольной продукции стартовала более чем в трёх тысячах отделений по всей стране. Депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов в беседе с Лайфом заявил, что продажа спиртного в отделениях почты приведёт к спаиванию населения.

Позже почтовый оператор заявил, что рассмотрит возможность продажи лекарств в отделениях вместо пива, если такое решение поступит от российских властей.