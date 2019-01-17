"Нафтогаз" заявил, что добился ареста активов "Газпрома" более чем на $2,6 млрд

Разбирательства идут в шести юрисдикциях, и Киев рассчитывает там на успешные слушания по принудительной продаже имущества российской компании.

В украинской компании "Нафтогаз" заявили, что добились ареста зарубежных активов "Газпрома" более чем на 2,56 миллиарда долларов — таков размер компенсации, присуждённой Киеву Стокгольмским арбитражем.

— У "Газпрома" за рубежом имущества на десятки миллиардов долларов. Мы уже арестовали его на сумму, превышающую объём долга "Газпрома" перед нами. Я думаю, что это реально сделать где-то в течение года, — заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

Он отметил, что "Нафтогаз" также списывает избыточные средства, которые "Газпром" переводил за транзит. Разбирательства по имуществу идут в шести юрисдикциях. По трём из них якобы уже вскоре будут слушания по принудительной продаже.

Напомним, Стокгольмский арбитраж вынес решения по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в декабре 2017 года и феврале 2018-го. Они касались разночтений по контрактам на поставку и транзит газа. Также у "Нафтогаза" есть иск к "Газпрому" на 12 млрд долларов.