Умерла путешественница баба Лена

С ноября прошлого года она находилась в онкоцентре, врачи диагностировали у пенсионерки рак четвёртой степени.

Знаменитая на всю страну путешественница Елена Ерхова (более известна как баба Лена) умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщает издание ТВК6 со ссылкой на родственников пенсионерки.

Как сообщалось ранее, у бабы Лены врачи диагностировали рак лёгких четвёртой степени. С декабря прошлого года она находилась в онкоцентре.

Ерхова начала ездить по миру в возрасте 83 лет. За последние годы она уже побывала в Таиланде, Вьетнаме, Германии и Чехии. Своё 90-летие она отпраздновала в Доминикане и собиралась в очередное путешествие — на Тенерифе.