Путин заверил, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину

Также РФ готова продолжить "Турецкий поток" для подачи топлива в ЕС и по этому пути.

Президент РФ Владимир Путин заверил, что, учитывая большие объёмы поставок газа в Европу, даже при запуске новых трубопроводов сохранится возможность транзита газа через Украину. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем.

— Мы загрузим не только оба "Северных потока", не только "Турецкий поток", но при таком объёме поставок европейским потребителям сохраняется возможность транзита и через Украину, — сказал Путин.

Он отметил, что Россия готова реализовать проект продолжения "Турецкого потока" в европейские страны. Многие из них уже проявляли интерес. Так, "Газпром" готов вложить 1,4 млрд долларов в создание инфраструктуры в Сербии.

— Но в конечном итоге это будет зависеть от других стран ЕС — насколько они готовы будут защитить свои национальные интересы, — подчеркнул Путин.

Напомним, Россия и Сербия сегодня подписали соглашения на 200 млн евро.