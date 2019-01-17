Вучич заявил, что Сербия хочет получать российский газ через "Турецкий поток"

Сербия хочет получать газ через "Турецкий поток", заявил сербский лидер Александр Вучич на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным по итогам переговоров.

— Мы до сегодняшнего дня получали газ через территорию Украины и Молдавии, а сейчас мы хотим получать газ через "Турецкий поток", через территорию Болгарии, и поэтому мы и строим газопровод, — сказал Вучич.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вложить $1,4 млрд в проект продолжения "Турецкого потока" через Сербию.

Как уже сообщал Лайф, 19 ноября президент России Владимир Путин со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом приняли участие в торжественной церемонии по случаю завершения строительства морского участка "Турецкого потока". На Украине уже оценили убытки после запуска газопровода.