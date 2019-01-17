Путин заявил, что Россия готова продлить "Турецкий поток" в ЕС

Россия готова реализовать проекты продолжения "Турецкого потока" в страны Европейского союза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-сербских переговоров.

— Что касается вопросов энергетики, то мы готовы реализовать проекты продолжения "Турецкого потока" в европейские страны европейским потребителям, — отметил Путин.

По словам главы государства, многие страны ЕС проявляют интерес, "нужно только всё оформить". Путин отметил также, что у России для этого есть достаточно ресурсов.

— Здесь вообще нет никаких проблем, — резюмировал он.