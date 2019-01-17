Бить первыми. США представили новый план развития ПВО

США представили новый план развития стратегии по предотвращению и отражению ракетных нападений противника. Об этом написал и.о. министра обороны США Патрик Шэнахэн во вступительном слове к документу "Стратегия дальнейшего развития американской системы противоракетной обороны (ПРО)", пишет ТАСС.
— Всеобъемлющий и эшелонированный подход к предотвращению и отражению ракетных нападений противника посредством комбинирования сдерживания, активных и пассивных (Мер. — Прим.ред.) противоракетной обороны, а также наступательных операций в целях уничтожения наступательных ракет до запуска, — описал суть доктрины Шэнахэн.
Как отмечается, США также планируют разработать "всеобъемлющий подход к противоракетной обороне от "стран-изгоев" и региональных ракетных угроз".
По словам Шэнахэна, США обеспокоены программами КНДР и Ирана по разработке и производству ракет.
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