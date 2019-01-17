Бить первыми. США представили новый план развития ПВО

Соединённые Штаты намерены уничтожать в случае необходимости ракеты потенциального противника до их запуска.

США представили новый план развития стратегии по предотвращению и отражению ракетных нападений противника. Об этом написал и.о. министра обороны США Патрик Шэнахэн во вступительном слове к документу "Стратегия дальнейшего развития американской системы противоракетной обороны (ПРО)", пишет ТАСС.

— Всеобъемлющий и эшелонированный подход к предотвращению и отражению ракетных нападений противника посредством комбинирования сдерживания, активных и пассивных (Мер. — Прим.ред.) противоракетной обороны, а также наступательных операций в целях уничтожения наступательных ракет до запуска, — описал суть доктрины Шэнахэн.

Как отмечается, США также планируют разработать "всеобъемлющий подход к противоракетной обороне от "стран-изгоев" и региональных ракетных угроз".

По словам Шэнахэна, США обеспокоены программами КНДР и Ирана по разработке и производству ракет.

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