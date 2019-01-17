Комиссия WADA успешно завершила работу в московской лаборатории

Группа экспертов из Всемирного антидопингового агентства (WADA) успешно завершила работу с российской базой данных в московской лаборатории, сообщает пресс-служба организации.
— Группа экспертов успешно извлекла данные из лабораторной информационной системы управления (LIMS) и основные аналитические данные, — говорится в сообщении.
Отмечается, что полученные данные имеют решающее значение в вопросе восстановления полноправного статуса российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА), а также в разбирательствах об использовании допинга спортсменами и восстановлении аннулированных спортивных достижений. Вскоре полученные данные будут вывезены из России для подробного анализа.
Ранее Лайф сообщал, что WADA объявило дату проведения следующего заседания по статусу РУСАДА.
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