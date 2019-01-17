В МВД рассказали о причинах задержания Рыбки и Лесли

В МВД подтвердили, что полиция Москвы задержала в аэропорту Шереметьево Алекса Лесли (Александр Кириллов) и Настю Рыбку (Анастасия Вашукевич) по делу о вовлечении в занятие проституцией, сообщает ТАСС.

— В рамках производства по уголовному делу, возбуждённому по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 240 УК РФ, в аэропорту Шереметьево были задержаны трое граждан Российской Федерации и гражданка Республики Беларусь, прибывшие авиарейсом из Королевства Таиланд, — говорится в сообщении полиции.

Лесли, Рыбка, а также ещё восемь человек были задержаны в феврале прошлого года во время секс-тренинга, который власти Таиланда сочли незаконным. 15 января 2019 года суд в Таиланде приговорил Кириллова и Вашукевич к условному сроку за "предоставление услуг сексуального характера" в составе преступной группы. Позже пара была депортирована. В Шереметьево Лесли и Рыбка были задержаны.