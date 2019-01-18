Стала известна дата интронизации главы "новой церкви" Украины

Руководитель "новой" Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний заявил, что его интронизация (возведение на престол) состоится в Киеве 3 февраля, в день его рождения.

— Все спрашивали, когда же, когда состоится интронизация. Сегодня я хотел бы официально объявить, что интронизация состоится 3 февраля, — сказал Епифаний на презентации книги предстоятеля Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука, трансляция которой велась в "Фейсбуке" Петра Порошенко.

После этого Епифаний обратился лично к Шевчуку и пригласил посетить церемонию, заявив, что "новая церковь" Украины и Украинская греко-католическая церковь должны развивать сотрудничество.

Как ранее сообщал Лайф, "новая церковь" Украины была образована 15 декабря на "объединительном соборе" в Киеве, в этот же день её предстоятелем был выбран митрополит Епифаний.