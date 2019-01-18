СМИ: Представитель КНДР прибыл на переговоры в Вашингтон

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СМИ: Представитель КНДР прибыл на переговоры в Вашингтон

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Фото: ©Flickr/Eric Lafforgue Photography

Заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль прибыл с визитом в Вашингтон, его самолёт приземлился в аэропорту имени Даллеса, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Предполагается, что он проведёт переговоры с главой Госдепа Майком Помпео, а основной темой станет организация второй встречи президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

Также возможно, что Ким Ён Чхоль встретится с самим Трампом и передаст ему письмо от северокорейского лидера.

Напомним, накануне о вылете Ким Ён Чхоля в Вашингтон узнал ряд СМИ. The Washington Post сообщила, что по итогам встречи с северокорейским посланником Трамп может объявить дату и место проведения саммита США — КНДР.

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