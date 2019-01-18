СМИ: Ким Чен Ын собирается посетить Вьетнам в феврале

Лидер КНДР Ким Чен Ын может в феврале отправиться с официальным государственным визитом во Вьетнам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Один из них даже назвал примерные сроки поездки — после 4–8 февраля. При этом не уточняется, планируется ли в то же время встреча главы КНДР с президентом США Дональдом Трампом.

Как ранее сообщали СМИ, именно Вьетнам рассматривается как площадка для второй встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.