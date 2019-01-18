"Не хочу никуда ехать". В Сети появилось видео задержания Рыбки

Оперативники сначала попытались посадить девушку в инвалидную коляску, а затем просто выволокли её из помещения.

В Сети появилось видео задержания Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) в московском аэропорту Шереметьево.

На кадрах видно, как оперативники сначала попытались посадить девушку в инвалидную коляску, а затем просто выволокли её из помещения.

При этом Рыбка отчаянно сопротивлялась правоохранителям.

— Я не хочу никуда ехать, — произносила Рыбка при попытке задержать её.

После этого она была доставлена в одно из столичных отделений полиции.

Напомним, Настя Рыбка и Алекс Лесли (Александр Кириллов) были задержаны в феврале 2018 года во время секс-тренинга в Таиланде, который, по версии местных властей, был незаконным. 15 января 2019 года суд в Таиланде приговорил Кириллова и Вашукевич к условному сроку за "предоставление услуг сексуального характера" в составе преступной группы. Вскоре они были депортированы из королевства. В московском аэропорту Шереметьево Рыбка и Лесли были задержаны по делу о вовлечении в занятие проституцией.