Один из столкнувшихся Су-34 вернулся на базу

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Один из столкнувшихся Су-34 вернулся на базу

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Фото: © РИА Новости

Один из столкнувшихся на Дальнем Востоке истребителей Су-34 вернулся на базу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

— Один из столкнувшихся самолётов на одном двигателе сел на базу в Хурбе. Один пропал над морем, — сказал собеседник агентства.

Информации об экипажах пока нет.

По данным Минобороны РФ, два истребителя Су-34 коснулись друг друга в воздухе на Дальнем Востоке над акваторией Японского моря, в 35 километрах от берега. Оба самолёта были без боекомплекта, экипажи катапультировались.

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