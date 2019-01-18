Один из столкнувшихся Су-34 вернулся на базу

Один из столкнувшихся на Дальнем Востоке истребителей Су-34 вернулся на базу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

— Один из столкнувшихся самолётов на одном двигателе сел на базу в Хурбе. Один пропал над морем, — сказал собеседник агентства.

Информации об экипажах пока нет.

По данным Минобороны РФ, два истребителя Су-34 коснулись друг друга в воздухе на Дальнем Востоке над акваторией Японского моря, в 35 километрах от берега. Оба самолёта были без боекомплекта, экипажи катапультировались.