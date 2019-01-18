Названа возможная причина столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке

Читайте также

Названа возможная причина столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке

5089

Фото: © РИА Новости/МЧС РФ

Ошибка экипажа могла стать причиной столкновения двух истребителей Су-34 на Дальнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

— Предварительная причина столкновения — ошибка пилотирования, — сказал собеседник агентства.

Напомним, два истребителя Су-34 коснулись друг друга в воздухе на Дальнем Востоке над акваторией Японского моря, в 35 километрах от берега. Оба самолёта были без боекомплекта, экипажи катапультировались.

В настоящее время в море найден лётчик одного из истребителей. Также известно, что один самолёт вернулся на базу в Хурбе.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×