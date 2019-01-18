Названа возможная причина столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке

Ошибка экипажа могла стать причиной столкновения двух истребителей Су-34 на Дальнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

— Предварительная причина столкновения — ошибка пилотирования, — сказал собеседник агентства.

Напомним, два истребителя Су-34 коснулись друг друга в воздухе на Дальнем Востоке над акваторией Японского моря, в 35 километрах от берега. Оба самолёта были без боекомплекта, экипажи катапультировались.

В настоящее время в море найден лётчик одного из истребителей. Также известно, что один самолёт вернулся на базу в Хурбе.