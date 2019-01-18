В Керчи построили первый километр железной дороги к Крымскому мосту

Вместе с железнодорожной трассой также строится новая станция Керчь-Южная, а действующая станция Багерово находится на реконструкции.

Строители уложили первый километр железнодорожных путей к Крымскому мосту со стороны полуострова. Об этом сообщает агентство "Крыминформ" со ссылкой на информационный центр "Крымский мост".

— На сегодня выполнен первый километр рельсового пути главного хода, готово более 1,5 км станционных путей, — говорится в сообщении.

По словам председателя совета директоров компании "Строгазмонтаж", ведущей строительство, Аркадия Ротенберга, все работы идут в соответствии с графиком и будут закончены к декабрю нынешнего года. Также он добавил, что на готовых участках моста работы по укладке железной дороги выполнены на треть.

Напомним, железнодорожную часть Крымского моста планируется закончить к началу декабря нынешнего года. По расчётам строителей, через него смогут проехать 47 пар поездов в сутки. Как писал ранее Лайф, билеты на поезда в Крым поступят в продажу 9 декабря 2019 года.