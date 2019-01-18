Захарова: Разрыв соглашений с Россией разрушителен для экономики Украины

Официальный представитель МИД России прокомментировала Лайфу заявление главы украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина. Тот заявил, что Украина разорвала 49 соглашений с Россией, а в ближайшем времени разорвёт ещё почти 50 договоров.

— Мы неоднократно комментировали деструктивную политику киевского режима. Это не только недальновидно, но разрушительно для экономики прежде всего Украины. Удар от диких действий киевского режима принимает на себя украинский народ, — рассказала Захарова.

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что сейчас Киев пересматривает всю договорно-правовую базу с Москвой.