Захарова: Разрыв соглашений с Россией разрушителен для экономики Украины

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Захарова: Разрыв соглашений с Россией разрушителен для экономики Украины

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Мария Захарова. Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Официальный представитель МИД России прокомментировала Лайфу заявление главы украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина. Тот заявил, что Украина разорвала 49 соглашений с Россией, а в ближайшем времени разорвёт ещё почти 50 договоров.

— Мы неоднократно комментировали деструктивную политику киевского режима. Это не только недальновидно, но разрушительно для экономики прежде всего Украины. Удар от диких действий киевского режима принимает на себя украинский народ, — рассказала Захарова.

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что сейчас Киев пересматривает всю договорно-правовую базу с Москвой.

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