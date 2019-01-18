На вопрос о борьбе с коррупцией Порошенко ответил: "Слава Украине"

Инцидент произошёл в Черкассах, куда украинский лидер прибыл, совершая "томос-тур".

Петру Порошенко, который ездит по украинским городам с томосом об автокефалии "новой церкви", задали вопрос о борьбе с коррупцией. Однако украинский президент назвал автора вопроса "москальским провокатором" и громко произнёс: "Слава Украине".

Видео на своей странице в "Фейсбуке" опубликовал Олег Лысак, который представился президенту как представитель работодателей Черкасской области.

— Видите, прислали человека, который даже украинский язык не знает. Москальские провокаторы даже тут пытаются нас расколоть. Молимся за Украину, за единую церковь, за единство украинского народа. И пусть они услышат: Слава Украине! Это вам ответ, пан провокатор, — ответил на вопрос о борьбе с коррупцией Порошенко.

Когда Лысак ответил, что просто хочет, чтобы в стране не было коррупции, президент уже отвернулся.