Нашёлся. Томос об автокефалии привезли в Луцк

Свиток с текстом, провозглашающим независимость украинской "новой церкви", привезли в Луцк, где ознакомиться с ним смогут все желающие. Об этом сообщили во вторник украинские СМИ. Томос выставили на обозрение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Ожидается, что сегодня здесь выступит и президент страны Пётр Порошенко.
Ранее томос уже привозили в Ровно и Винницу.
Президент привіз до Луцька Томос. ФОТО - https://t.co/npQFLW3NyP pic.twitter.com/ANgUfBNsr2— Волинь Online (@Volynonline) 15 января 2019 г.
Напомним, что ранее украинские журналисты забили тревогу: они выяснили, что ни в Администрации Президента Незалежной, ни в Верховной раде, ни в МИДе страны нет заветного свитка.
Ранее Лайф писал, что пергамент с текстом томоса 8 января пришлось вернуть в Стамбул, поскольку документ подписали не все члены Святейшего синода. После этого томос "теряли" и "нашли" в Турции.
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