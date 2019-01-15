Нашёлся. Томос об автокефалии привезли в Луцк

Сегодня утром в одном из СМИ появилось сообщение, что свиток снова утерян. Но оказалось, что документ за подписью патриарха Варфоломея продолжает "гастрольный тур" по городам Украины.

Свиток с текстом, провозглашающим независимость украинской "новой церкви", привезли в Луцк, где ознакомиться с ним смогут все желающие. Об этом сообщили во вторник украинские СМИ. Томос выставили на обозрение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Ожидается, что сегодня здесь выступит и президент страны Пётр Порошенко.

Ранее томос уже привозили в Ровно и Винницу.

Напомним, что ранее украинские журналисты забили тревогу: они выяснили, что ни в Администрации Президента Незалежной, ни в Верховной раде, ни в МИДе страны нет заветного свитка.

Ранее Лайф писал, что пергамент с текстом томоса 8 января пришлось вернуть в Стамбул, поскольку документ подписали не все члены Святейшего синода. После этого томос "теряли" и "нашли" в Турции.