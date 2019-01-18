Показали "кнопку перезагрузки". МИД РФ присоединился к флешмобу "10 лет назад"

Ведомство поделилось фотографией Сергея Лаврова и Хиллари Клинтон, сделанной на встрече в Женеве.

Министерство иностранных дел России присоединилось к популярному в социальных сетях флешмобу #10yearschallenge и поделилось совместной фотографией главы ведомства Сергея Лаврова и бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон со встречи в Женеве.

На снимке, опубликованном в "Интаграме" МИД РФ, Лавров и Клинтон улыбаясь держан в руках "кнопку перезагрузки".

В подписи к фото уточняется, что когда Клинтон подарила Лаврову символ перезагрузки российско-американских отношений, она попросила его проверить перевод на русский язык и расстроилась, узнав о неточности.

— Клинтон спросила Сергея Лаврова, верен ли русский перевод с английского. Услышав от российского министра, что по-русски надпись означает "overload", она очень расстроилась и сказала, что просила перепроверить, но знала, что они всё испортят, — говорится в посте.

Ранее Лайф сделал подборку публикаций, которые можно найти по хештегу #10yearschallenge. Российские интернет-пользователи рассказывают о ценах, форме полицейских, музыке, вредных привычках и многом другом.